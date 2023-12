Wielka czerwona ciężarówka odwiedzi Lublin. Dla wielu to symbol świąt

Mówi się, że to Coca-Cola skomercjalizowała świętego Mikołaja, który do dziś kojarzy się ze starszym panem z siwą brodą w czerwonym stroju. Nie można im tego zarzucić, udało im się to bardzo dobrze i od 1995 roku aż do dzisiaj jest to wizytówką firmy. Od 2006 roku ciężarówki podróżują po Europie i podsycają świąteczny nastrój różnymi atrakcjami.

Lublinianie będą mieć okazję zobaczenia tego na żywo. Już w najbliższą sobotę (16 grudnia) wielkie ciężarówki zaparkują na placu Zamkowym. Jednak nie będzie to jedyna atrakcja sobotniego popołudnia. Odwiedzający będą mogli spotkać się ze świętym Mikołajem i zrobić sobie z nim zdjęcie w fotobudce, wykonać niepowtarzalną i spersonalizowaną szklankę, z pomocą sztucznej inteligencji wygenerować świąteczną kartkę czy posłuchać występów artystycznych oraz dowiedzieć się, jak Coca-Cola od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 na placu Zamkowym. Wstęp jest bezpłatny.

W tym roku czerwone ciężarówki odwiedzą 5 polskich miast. Obok Lublina na liście znalazła się: Warszawa, Słupsk, Gniezno oraz wybrany w głosowaniu internautów Białystok.