Lublin. Woda w kranach podrożała kilka dni temu. A MPWiK chce jeszcze większej podwyżki

Może być jeszcze drożej

Przypomnijmy, że wodociągi chcą podnieść ceny jeszcze bardziej. Spółka stara się o zatwierdzenie nowej, o wiele droższej taryfy. Podwyżka byłaby ogromna.

MPWiK chce, by opłata za metr sześcienny wody wzrosła do 5,26 zł, a stawka za ścieki do 7,04 zł. Razem dałoby to 12,30 zł, czyli o 2,53 zł więcej niż obecnie. Oznaczałoby to niemal 26-procentową podwyżkę względem obowiązujących taryf.

Projekt nowej taryfy zakłada, że po roku obowiązywania proponowanych przez spółkę cen, wzrosną one do 7,14 łącznej kwoty za wodę i ścieki, a po kolejnym roku będą się sumować do 7,46 zł za metr sześcienny.

MPWiK: rosną nam koszty

Miejska spółka podaje trzy argumenty przemawiające jej zdaniem za podwyżką. Pierwszym z nich jest drastyczny wzrost cen energii elektrycznej (jej średnia cena naliczana MPWiK wzrosła 1 lipca z 258 na 952 zł).

Drugim argumentem spółki jest znaczący (260-procentowy) wzrost kosztów wywozu i zagospodarowania odwodnionych osadów ze ścieków.

Trzeci powód to galopująca inflacja. MPWiK tłumaczy, że kalkulując obowiązującą wciąż taryfę nie było ani tak drogiego prądu, ani takiej inflacji, ani opłaty związane z osadami nie były tak wysokie.

Projekt nowej taryfy został już złożony przez MPWiK do instytucji Wody Polskie, od której zależy to, czy proponowana podwyżka wejdzie w życie. Wody Polskie mają na decyzję 45 dni, a ten termin – jak ustaliliśmy nieoficjalnie – należy liczyć od 29 lipca.