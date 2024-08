"Po prostu rodzi się miłość". Wojewódzki Dzień Rodzin

W czwartkowe święto rodziny zastępcze zostały wyróżnione za codzienną służbę i troskę o dobro dzieci, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i szacunku oraz prawa do wychowania w rodzinie.

- Pod naszą opieką jest trzynastoletnia Amelka, która jest dzieckiem niepełnosprawnym. Bycie rodzicem to misja, ale życie jest życiem i codzienne problemy się zdarzają. Amelka potrzebuje ciągłej rehabilitacji, wizyty w różnych instytucjach- mówi Anna Banaszek, zawodowa rodzina zastępcza z Kraśnika. - Na pewno jest ciężko to wszystko ogarnąć, ale jakoś sobie radzimy. Cieszymy się gdy widzimy, jak sama zje, ogarnie w domu, wykona polecenie. Postępy jakie robi dają ogromną satysfakcję - przyznaje pani Anna. Decyzję podjęła wspólnie z mężem. - Znaliśmy dziecko od urodzenia, obserwowaliśmy jej losy. Gdy miała dwa lata i dziesięć miesięcy, doszło do tego, że rodzina zastępcza, która ją wówczas miała już nie mogła nad nią sprawować opieki, bo miała nadwyżkę dzieci. Dziewczynka miała trafić do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Tak Amelka została członkiem naszej rodziny.

Z kolei pani Małgorzata Biernacka jest wyjątkową mamą - prowadzi rodzinny dom dziecka. Na przestrzeni lat wychowała 16 dzieci. Obecnie sprawuje opiekę nad piątką dzieci w wieku od 5 do 24 lat.

- U nas nie ma podziału na dzieci, które urodziłam i które pokocham, dla wszystkich jestem mamą. Urodziłam czworo swoich dzieci i tak jak każde dziecko rodzi się, a razem z nim miłość, tak samo jest gdy przychodzą dzieci do naszych rodzin. Po prostu rodzi się miłość. Rodziny, zastępcze, rodzinne domy dziecka są bogate w miłość. Problemy się pojawiają jak w każdej rodzinie, ale to nam daje power do działania. Pomagają nam rodziny, Stowarzyszenie Jedno Serce, także cieszę się, że w takim środowisku przebywamy i pomagamy sobie nawzajem- opowiada.

Z rodzinami spotkał się Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. - W Polsce mamy zatrważający proces powiększania się ilości dzieci, które nie mają pełnych biologicznych rodzin. Nie są w tych rodzinach szczęśliwe, są samotne. Dlatego wy jako rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne, pogotowia opiekuńcze pełnicie wielką rolę dając substytut miłości dzieciom, które nie mają szczęścia urodzić się, wychowywać, żyć i być szczęśliwym w pełnej rodzinie, gdzie jest dwoje rodziców- powiedział marszałek. - Takich dzieciaków w Polsce jest 75 tysięcy, to jest bardzo dużo. I z roku na rok ten wskaźnik wzrasta. Dzieci bez pełnej rodziny biologicznej w województwie lubelskim jest aż 3777 - wskazał Stawiarski.

Dzień Rodzin był też okazją do uhonorowania laureatów corocznych konkursów „Aktywny Senior”. Zwycięzcami zostali: Krystyna Strzelecka, Krystyna Niedużak, Irena Bykowska. Zaś w konkursie „Gmina przyjazna Seniorom” wygrały: gmina Telatyn, Ryki oraz miasto Chełm.

Spotkanie ubarwił występ muzyczny, a także wystawa prac plastycznych. W programie nie zabrakło m.in.: gier i zabaw dla dzieci oraz wspólnego grillowania.