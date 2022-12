Worek prezentów dla tysiąca dzieci. Ulicami Lublina przejdzie Orszak Św. Mikołaja.

Św. Mikołaj będzie niósł worek prezentów. Odwiedzi dzieci w Domu Dziecka przy ul. Sierocej, ul. Dymowskiego i ul. Słowikowskiego, a także pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego przy ul. Gębali oraz dzieci niepełnosprawne i niewidome w Specjalistycznym Ośrodku Wychowawczym przy ul. Hirszfelda. Prezenty mają trafić do tysiąca dzieci.

- Lubelski orszak ma być świętem radości, do którego zostali zaproszeni uczniowie z okolicznych szkół, parafianie oraz mieszkańcy Lublina – informuje organizator wydarzenia - parafia p.w. św. Mikołaja w Lublinie. - Chcemy pobudzić mieszkańców Lublina, a zwłaszcza dzieci i młodzież, do refleksji i dobroczynności, wrażliwości na potrzebujących, skrzywdzonych przez los, a także wyprostować skrzywiony przez współczesne media i wszechobecną komercję wizerunek św. Mikołaja.

To święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. Urodził się w Patarze, w Azji Mniejszej, ok. 270 roku. Wiadomo, że już jako młody człowiek był wrażliwy na potrzeby dzieci, słabszych, chorych i cierpiących. Ratował przed biedą, poniżeniem, śmiercią – na ten cel przeznaczył rodzinny majątek. Zmarł 6 grudnia około roku 350 i został pochowany w Mirze. W Polsce jest bardzo popularny, do dziś pod jego wezwaniem jest 327 kościołów, z głównym sanktuarium w Pierścu Cieszyńskim. Święty Mikołaj z Miry czczony jest jako patron bezinteresownej dobroci, handlarzy, żeglarzy, kupców, pasterzy, więźniów a także pomyślnego zamążpójścia.