WSPA weszła w świat sztucznej inteligencji  

Laboratorium jest wynikiem współpracy między WSPA i Sii Polska, firmą technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach IT i inżynierii.

– Laboratorium sztucznej inteligencji stwarza nowe możliwości praktycznej nauki dla studentów. Umowa o współpracy z firmą Sii i utworzenie tego laboratorium, otworzyła możliwość uruchomienia na naszej uczelni nowej specjalności na kierunku informatyka – sztuczna inteligencja – mówi Jacek Lis, kanclerz WSPA. I dodaje: – Uruchamiamy również studia podyplomowe w tym obszarze. Wykładowcami na tym kierunku będą pracownicy z firmy Sii, czyli najlepsi praktycy.

Specjalność „sztuczna inteligencja” została opracowana we współpracy z ekspertami z firmy Sii Polska. Program został tak skonstruowany, by przygotować studentów do pracy z najnowszymi technologiami w dziedzinie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych.

Laboratorium sztucznej inteligencji Sii będzie kluczowym elementem tego programu, oferując dostęp do najnowszego sprzętu i oprogramowania, a także umożliwiając prowadzenie zaawansowanych projektów i badań.

Nowa specjalność „sztuczna inteligencja" zostanie wprowadzona w nadchodzącym roku akademickim, na kierunku informatyka.