Wspólna inauguracja roku akademickiego. Historia dzieje się na naszych oczach

Uroczystości rozpoczęła msza święta w archikatedrze lubelskiej. Po nabożeństwie uczestnicy, w tym rektorzy pięciu lubelskich uczelni, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy oraz studenci przeszli do Filharmonii Lubelskiej.

– Inauguracja roku akademickiego to chwila niezwykle podniosła, a dzisiaj historia dzieje się na naszych oczach. Pięć wyższych uczelni, których dorobek naukowy oraz zasługi i osiągnięcia w kształtowaniu młodzieży w sposób wymierny nie są możliwe do wyrażenia wspólnie rozpoczyna nowy rok akademicki – zaznaczył na wstępie swojego wystąpienia prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, JM rektor Uniwersytetu Medycznego, który przewodniczył inauguracji. – Każda z naszych uczelni to rozpoznawalna w świecie naukowym marka. Zaangażowanie doskonałej kadry, najnowocześniejsze rozwiązania naukowe i badawcze dają gwarancje najwyższego poziomu kształcenia adekwatnego do aktualnych wymogów naukowych i potrzeb rynku pracy. Jestem przekonany, że dzisiejszej inauguracji piszemy nowy rozdział we wzajemnych relacjach, także w historii Lublina, a historia akademickiego Lublina jest jedną z dłuższych w Polsce – dodał JM Rektor Załuska.