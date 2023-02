Wypadek na ul. Mełgiewskiej w Lublinie. 5-latka zakleszczona we wraku. Zdjęcia

Strażacy z lubelskiego podsumowali rok. Wyjazd co 19 minut

Co 19 minut odbierali zgłoszenie, a pożary wybuchały co 76 minut ­ – to średnie wyniki z ubiegłego roku przygotowane przez Państwową Straż Pożarną z województwa lubelskiego. Wiadomo, że najtrudniej służyło się w Lublinie, a najspokojniej w Janowie Lubelskim.