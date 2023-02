Uprzejmie donoszę. Kierowcy coraz częściej nagrywają piratów drogowych

W 2021 roku kierowcy przesłali na lubelską skrzynkę 415 zgłoszeń video, a w roku 2022 było już ich 456. – Z roku na rok obserwujemy większe zainteresowanie tym przedsięwzięciem – mówi mł. asp. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Cel policyjnej akcji jest jasny. – To eliminacja z ruchu drogowego kierowców, którzy popełnili rażące wykroczenie drogowe, stworzyli niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci nie mają możliwości być „wszędzie” – dodaje policjantka.

Kierowcy z naszego województwa zazwyczaj podsyłają nagrania dotyczące nieprawidłowego wyprzedzania w rejonach przejść dla pieszych, przekraczania linii P4 (podwójna linia ciągła) na skrzyżowaniach, czy w miejscach oznaczonych „zakazem wyprzedzania” lub też na tzw. "trzeciego". – Często też otrzymujemy filmy z niebezpieczną, gwałtowną zmianą pasa ruchu, zajeżdżaniem drogi, niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu czy ignorowaniem znaku B20 – STOP – przyznaje mł. asp. Renata Szpakowska.

Nie brakuje też filmów „akcji”, czyli zarejestrowanych „pyskówek” pomiędzy kierowcami, po tym jak łamiącemu przepisy ruchu drogowego zostaje zwrócona uwaga. Zdarzają się też nagrania, gdzie dochodzi do kumulacji kilku wykroczeń z serii tych najwyżej punktowanych. Przeważnie kończy się to rozstaniem z prawem jazdy i dalszymi komplikacjami.

Przypomnijmy, że po przekroczeniu limitu 24 punktów kierowca zostanie skierowany na badanie psychologiczne oraz ponowny egzamin sprawdzający kwalifikacje. Najpierw trzeba zaliczyć część teoretyczną, później praktyczną.

Jak przesłać nagranie

Ceny kamerek samochodowych zaczynają się już od 140 złotych. Nawet te najtańsze urządzenia nagrywają filmy w dobrej jakości. Na bardziej zaawansowany sprzęt trzeba przeznaczyć 500-600 złotych.

Wysyłając nagranie na skrzynkę „Stop Agresji” należy pamiętać o kilku zasadach. Nagranie trzeba wysłać zgodnie z miejscem popełnienia czynu, czyli do odpowiedniej komendy. Na stronie internetowej policji można znaleźć adresy e-mail przypisane do konkretnego województwa. To przyczyni się do szybszej reakcji na zdarzenie.

W celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń do nagrania dołączyć należy kilka informacji, czyli datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi lub nazwa ulicy), dane dotyczące pojazdu (numer rejestracyjny, marka), dane zgłaszającego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy).

Co dzieje się z nagraniem, gdy trafi na skrzynkę „Stop Agresji’?

– Nagrania są przekazywane terenowo, na przykład, w Lublinie do Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym. Policjanci ustalają, kto jest właścicielem pojazdu, kto był sprawcą wykroczenia i wobec tej osoby są stosowane środki przewidziane prawem – wyjaśnia mł. asp. Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

– Zachęcamy do korzystania z tej skrzynki, bezpieczeństwo na drogach w dużej mierzy zależy od nas samych, od naszej świadomości zagrożeń. I jeśli w ten sposób udało nam się zapobiec chociażby jednej tragedii na drodze to warto – kończy policjantka.