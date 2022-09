Zamiast Lubelskiego Roweru Miejskiego dotacje dla mieszkańców do zakupu własnych rowerów?

Z oficjalnym pismem w tej sprawie wystąpiła do prezydenta radna Małgorzata Suchanowska. Oczekuje ona, że Krzysztof Żuk wykona „analizę korzyści i strat” wynikających z utrzymywania przez miasto systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

Przypomnijmy, że tej jesieni wygasa umowa pomiędzy miastem a operatorem systemu, ale Ratusz już zapowiada, że nie zrezygnuje z miejskich rowerów. Potwierdzają to zapisy wieloletniego planu wydatków Lublina, zatwierdzonego przez Radę Miasta. Z dokumentu wynika, że Ratusz chce utrzymywać LRM do roku 2027, wydając na to 10,7 mln zł.

– Dla naszego miasta jest to bardzo kosztowne, nieopłacalne i niezasadne – stwierdza radna Suchanowska w swym piśmie do prezydenta Lublina. Twierdzi w nim wręcz, że na działalności systemu zarabia tylko firma, która go obsługuje. Miasto do tego dokłada.

– Na utrzymanie Lubelskiego Roweru Miejskiego zarezerwowano w tym roku budżetowym kwotę 2,9 mln zł. Z kolei wpływy z systemu oszacowano tylko na ok. 350 tys. zł – podkreśla radna. Doprecyzujmy: miasto spodziewa się w tym roku 345 tys. zł.