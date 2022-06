Zamroczony alkoholem "opiekował się" synem na dworcu PKS w Lublinie

Ochroniarze powiadomili policję. Jak się okazało, pod opieką 37-latka znajdował się jego 7-letni syn. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu.

Podczas badania alkomatem wyszło na jaw, że w organizmie miał blisko 4 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, a jego syn trafił do placówki opiekuńczej.

– Po wytrzeźwieniu obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – informuje komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik KMP w Lublinie.

Grozi za to do do 5 lat więzienia.