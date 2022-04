Uczniowie z lubelskich szkół zawojowali Odyseję Umysłu. Teraz pojadą na finał do USA

Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Przez pierwsze miesiące drużyny realizują projekty długoterminowe. Wybierać mogą je z listy pięciu zagadnień o charakterze np. mechanicznym, technicznym i humanistycznym. Potem mają 8 minut, żeby przedstawić jury efekt swojej pracy. Wtedy dostają też do wykonania krótkie zadanie, którego treści nie znają do ostatniej chwili.

Celem olimpiady jest rozwój zdolności twórczych, kreatywnego i krytycznego myślenia, działania nieszablonowego i umiejętności pracy w grupie.

W tym roku sukces w Odysei Umysłu odniosły dwie lubelskie drużyny – z Lubelskiej Szkoły Realnej oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła”. Obie wywalczyły wicemistrzostwo w swoich kategoriach wiekowych.

– Nasza drużyna rozwiązywała problem związany z wykonaniem struktury z drewna balsa, w której – jak w lalace matrioszce – znajdować miały się coraz mniejsze repliki. Pusta już struktura poddawana była potem testowi wytrzymałości – opowiada Małgorzata Wyżlic, trenerka drużyny.

Ale ważne było też samo zaprezentowanie wykonanej pracy, które przybrać musiało wręcz formę przedstawienia. Była więc scenografia, kostiumy, piosenka i scenariusz.

– Uczniowie przedstawili historię biblioteki, w której były źle przechowywane książki. Ich postaci musiały się schronić w jednej pozycji. Żeby pomóc im wrócić do siebie, konieczne było uwolnienie ostatniej postaci – mówi trenerka.