Studenci, nauczyciele, sprzedawcy. To oni przysięgali "bronić granic Polski"

To już 57. przysięga w historii 2 Lubelskiej Brygady OT.

Przysięgę na sztandar 2 LBOT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora" tym razem złożyło 56 żołnierzy z Lubelszczyzny. Ukończyli oni z powodzeniem 16-dniowe szkolenie podstawowe i niebawem rozpoczną służbę w jednym z pięciu batalionów 2 LBOT, rozlokowanych w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku oraz Zamościu. Wśród ochotników można spotkać uczniów, studentów oraz przedstawicieli różnych zawodów i grup społecznych, ale wszystkich łączy chęć zaangażowania się na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny i lokalnej społeczności, z której sami się wywodzą.

Podczas uroczystości, dowódca 2. Lubelskiej Brygady OT płk Zbigniew Krzyszczuk odczytał list ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza skierowany do nowo zaprzysiężonych żołnierzy

"Służba, do której się dziś zobowiązaliście jest trudna, bo wymaga sprawnego łączenia obowiązków żołnierza z pracą zawodową czy nauką, z aktywnością społeczną oraz życiem rodzinnym. Życzę wam, byście na każdym z tych pól mieli poczucie, że jesteście we właściwym miejscu, robiąc rzeczy ważne i ogromnie potrzebne nam wszystkim. Dziękuję Wam serdecznie za ten wybór i dziękuję Waszym Bliskim, że Was w tej decyzji wspierali" - napisał minister Kosiniak-Kamysz.

Obecnie w lubelskiej brygadzie służbę pełni ok. 3000 żołnierzy.