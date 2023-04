LPEC razem z Politechniką Lubelską. Sztuczna inteligencja zadba, żeby ciepło nie uciekało

Uczelnia podpisała z miejską spółką umowę o współpracy w zakresie badań naukowych, innowacji technologicznych, szkoleń i wymiany wiedzy i doświadczeń między kadrą naukową i specjalistami z branży ciepłowniczej. Głównym punktem ma być stworzenie wspomnianego systemu, do czego zostanie wykorzystana m.in. sztuczna inteligencja.

- W naszej ocenie są to pionierskie działania na rynku. Chcemy dotrzeć do poszczególnych mieszkań w budynkach wielorodzinnych, poznać profil danego budynku i zwyczaje mieszkańców, żeby móc optymalnie zarządzać dostawą ciepła – mówi Marek Goluch, prezes Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Badania ruszą najprawdopodobniej jesienią, a żeby ich wyniki były miarodajne, potrwają co najmniej przez dwa sezony grzewcze. Wstępnie wytypowano już kilka budynków, w których miałyby być prowadzone pomiary. To jednak nie wszystko.

- Drugi projekt dotyczy tak zwanych ubytków cieplnych. Chcemy wspomóc LPEC w opracowaniu systemu detekcji i przeciwdziałania takim ubytkom. Pozwoli to na wprowadzenie znaczących oszczędności i przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla – wyjaśnia prof. Dariusz Czerwiński, prorektor Politechniki Lubelskiej ds. ogólnych i rozwoju.

Współpraca uczelni z miejską spółką wpisuje się w działania zmierzające do optymalizowania zużycia energii. - To jest dla nas niezwykle ważne, bo jej cena naszą kieszeń obciąża dzisiaj w sposób niezmierny. Gdybyśmy kierowali się tylko kryteriami ekonomicznymi, należałoby natychmiast zamknąć Aqua Lublin i basen olimpijski ze względu na tak drastyczny wzrost kosztów związanych z utrzymaniem tych obiektów. Tego nie robimy. Mamy świadomość przejściowej sytuacji, jaka wytworzyła się na rynku, ale nie zwalnia nas to z myślenia o zmniejszaniu zużycia energii – komentuje prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Lubelska uczelnia w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie w nadchodzącym roku akademickim uruchomi ponadto nowy kierunek studiów. – Będzie to energetyka, której absolwenci w przyszłości będą mogli liczyć na pracę w tym sektorze. Z rozeznania rynku wynika, że są duże potrzeby w tym zakresie – podsumowuje prof. Beata Kowalska, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.