Zmiany w komunikacji miejskiej. Tego dnia pojedziemy za darmo

Do tej pory podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu osoby z prawem jazdy mogły w Lublinie za darmo podróżować komunikacją miejską. Wystarczyło, że podczas kontroli pokazały ważny dowód rejestracyjny. Teraz ulegnie to zmianie. Z gratisowych przejazdów będą mogli korzystać wszyscy. To odpowiedź na złożoną do Urzędu Miasta petycję.

Zajmująca się nią Komisja Skarg Wniosków i Petycji, uznała, że wskazane w piśmie rozwiązanie wpisuje się w realizowane przez samorząd inicjatywy, które mają na celu zachęcanie mieszkańców do "zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybierania alternatywnych, bardziej ekologicznych środków podróżowania", jak m.in. korzystanie z komunikacji miejskiej.

Tym samym, chcąc zachęcić mieszkańców Lublina do pozostawienia auta w garażu czy na parkingu, podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu i korzystania z publicznej komunikacji miejskiej, za odpowiednie rozwiązanie uznano wprowadzenie zmian.

Mają polegać na tym, że możliwość darmowego przejazdu będą mieć nie tylko kierowcy właściciele aut, ale również członkowie ich rodzin. To oznacza, że ulga powinna przysługiwać powinna bez wymogu posiadania jakiegokolwiek dokumentu.

Za przyjęciem uchwały było 25 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu

Europejski Dzień bez Samochodu w Polsce obchodzony jest od 2004 roku. Wypada on 22 września.