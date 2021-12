Lublin: Będzie można naskarżyć na urzędnika. Od nowa zajmą się zielenią

– Tworzymy specjalny wydział odpowiedzialny za zieleń – tak prezydent Krzysztof Żuk nazywa zarządzoną przez niego zmianę w strukturze Urzędu Miasta. Jednak w efekcie tej zmiany pozwoleniami na wycinkę oraz sadzeniem nowych drzew ma się zajmować od 1 stycznia ten sam wydział, co cmentarzami komunalnymi, placami zabaw, szaletami oraz kanalizacją burzową.

Zgodnie z prezydenckim zarządzeniem, z końcem bieżącego roku przestanie istnieć Biuro Miejskiego Architekta Zieleni. Razem z dotychczasowym Wydziałem Gospodarki Komunalnej wejdzie ono w skład nowego Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, który będzie się mieścił przy Zana 38. – Jestem przekonany, że takie rozwiązanie pozwoli nam jeszcze lepiej zarządzać wszelkimi działaniami w zakresie jakości miejskiej przestrzeni, które dotychczas były przypisane do dwóch komórek – przekonuje Żuk.

Nowym wydziałem będzie kierować Blanka Rdest-Dudak, dotychczasowa wiceszefowa Wydziału Ochrony Środowiska. Jej zastępczynią ds. zieleni będzie Hanna Pawlikowska, która zachowa jednocześnie funkcję miejskiego architekta zieleni.

– Wydział kompleksowo zajmie się zarządzaniem miejską zielenią, w tym projektowaniem i realizacją nasadzeń oraz edukacją przyrodniczą – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. Ten sam wydział ma odpowiadać za czystość miasta, ale poza tzw. pasami drogowymi. – Utrzymanie pasów drogowych, z wyjątkiem zieleni, pozostanie w Zarządzie Dróg i Mostów.

To nie koniec zmian. – Zadania dotychczasowego Biura Rewitalizacji zostaną podzielone pomiędzy dwie komórki: w zakresie rewitalizacji dołączą do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, zaś w zakresie klimatu do Wydziału Energii i Klimatu – informuje Czerwonka.

Również od stycznia możliwe ma być „bezpieczne i anonimowe zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości” w pracy Urzędu Miasta. Takie sygnały ma przyjmować Wydział Audytu i Kontroli. – Konieczność wdrożenia takiego procesu wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego – wyjaśnia Czerwonka. – Zgłoszenia będą mogły być dokonane przez trzy poufne kanały: link zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w wewnętrznej sieci intranet, pismo w zamkniętej kopercie oznaczonej „zgłoszenie/sygnał”, składanej bezpośrednio do upoważnionego pracownika Wydziału Audytu i Kontroli oraz osobiście lub telefonicznie do upoważnionego pracownika wydziału.