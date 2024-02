Najlepsze szkoły podstawowe w Polsce. Jak wypadły lubelskie podstawówki?

Portal internetowy WaszaEdukacja.pl co roku przygotowuje rankingi szkół podstawowych, liceów oraz techników z całej Polski. Przygotowywany jest on na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Według punktacji szkoła może otrzymać maksymalnie 100 pkt, a pod uwagę brane są wyniki z egzaminów ósmoklasistów z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. Dodatkowym kryterium są wyniki z olimpiad przedmiotowych.

Właśnie w czwartek (22 lutego) ukazał się ranking najlepszych szkół podstawowych w Polsce. Ocenianych jest ponad 10 tys. placówek z całego kraju. W pierwszej setce znajdziemy dwie szkoły z Lublina, w pierwszej pięćsetce 15 szkół z województwa lubelskiego, natomiast w pierwszym tysiącu to aż 26 szkół podstawowych z naszego regionu.

Najwyżej, bo na 44. miejscu w rankingu ogólnopolskim znalazła się Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Lublinie otrzymując 76,7 pkt.

– Priorytetem dla nas jest nauczanie, wychowanie oraz by dziecko się dobrze czuło w naszej placówce. Nie stawiamy presji nauczycielom oraz uczniom, by jak najlepiej się uczyli, czy startowali do olimpiad – mówi Grzegorz Szymczak, właściciel Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie. I dodaje: – Myślę, że ten sukces jest efektem dobrej kadry nauczycielskiej, której chce się pracować i stosować efektywne metody nauczania. To także atmosfera, która powoduje, że uczniowie chcą przebywać w naszej szkole. Organizujemy wiele zajęć pozalekcyjnych, tworzone są koła naukowe, aby rozwijać umiejętności naszych uczniów. To między innymi robotyka, informatyka, szachy, czy zajęcia z angielskiego z native speakerem. To sprawia, że średnia wyników egzaminów z języka angielskiego sięga blisko 85 proc.

Drugie miejsce w województwie, a 84. w Polsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie.

– To wyróżnienie, to efekt ciężkiej pracy, którą zaczynamy już samego początku edukacji od klasy pierwszej aż do klasy ósmej. W naszej szkole bardzo dużą wagę przywiązujemy do wszechstronnej nauki i rozwoju dziecka. Zależy nam na tym, aby na każdym etapie uczeń systematycznie poszerzał swoją wiedzę i zainteresowania – mówi Małgorzata Owsik, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. I dodaje: – Stawiamy również na zajęcia pozalekcyjne, w których udział brać mogą uczniowie już z najmłodszych klas. Co roku nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach i olimpiadach, a nasi ósmoklasiści dzięki zintensyfikowaniu przygotowań do egzaminów uzyskują najwyższe wyniki na Egzaminie Ósmoklasisty . No i przede wszystkim bardzo ważna jest chęć do nauki naszych uczniów oraz duże zaangażowanie rodziców. To wszystko przeradza się w sukces i wysokie miejsce w rankingu.

Na trzecim miejscu w Lublinie i województwie uplasowała się szkoła Podstawowa Klonowic w Lublinie.

Wśród szkół z województwa lubelskiego: