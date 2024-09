Zniszczone stoły, krzesełka do gry w szachy i warcaby już nie będą straszyły. Wiemy, kiedy zostaną naprawione

– W tym miejscu brakuje co najmniej 5 krzesełek, które zostały wyrwane lub odkręcone, także stoliki są czasami uszkodzone. Wiadomo, że zrobili to źli ludzie, którzy wbrew prawu zniszczyli mienie miasta, a może czasami stało się to bez woli użytkowników tych urządzeń – podkreśla w piśmie do Krzysztofa Żuka radny Piotr Gawryszczak, zwracając się z prośbą o naprawę stołów i krzesełek.