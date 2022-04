Znowu wygrywa Staszic, a może inne LO z Lublina? Ranking szkół tuż przed rekrutacją

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych wzięło udział 1812 liceów oraz 1520 techników. O tym, na jakiej pozycji się uplasowały zdecydowały wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wyniki z egzaminów zawodowych, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. Te ostatnie wskazują na to, jaki wkład miała konkretna szkoła na rozwój swoich uczniów. Można to zbadać porównując np. wynik z egzaminu przed przyjęciem do szkoły i tego zdawanego po jej zakończeniu.

– Dzięki różnorodności kryteriów, które zostały uwzględnione podczas tworzenia rankingu szkół ponadpodstawowych, można łatwo sprawdzić, które placówki dobrze przygotują do dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej – uważa Jakub Handke z zespołu WaszaEdukacja.pl.

Ranking rozgrzał emocje zwłaszcza wśród obecnych ósmoklasistów, którzy zastanawiają się właśnie nad wyborem przyszłej szkoły. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji wnioski o przyjęcie do nich będzie można składać już od 16 maja.

Wśród najlepszych liceów w Lublinie na podium znalazł się

„Staszic” (który zajął też 15 miejsce wśród szkół ogólnopolskich)

III LO im. Unii Lubelskiej

Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi.

Do pierwszej 10 zakwalifikowały się też

Liceum im. Jana III Sobieskiego

II LO im. Jana Zamoyskiego

XXI LO im. św. Stanisława Kostki

IX LO im. Mikołaja Kopernika

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida

Liceum im. Kazimierza Wielkiego

V LO m. Marii Skłodowskiej-Curie.

Wśród techników bezkonkurencyjne okazało Technikum Elektroniczne. W pierwszej trójce znajdziemy także:

Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie.

W pierwszej dziesiątce uplasowały się też: