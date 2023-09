Na karetkę nie było czasu. Pędzili do szpitala pod eskortą policji [wideo]

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 15. Po wypadku na rowerze, rodzice dziecka zabrali syna do samochodu i ruszyli w kierunku Łukowa. Wiedzieli, że jadąc zgodnie z przepisami mogą nie być w stanie dotrzeć do szpitala na czas. Gdy zauważył radiowóz, zatrzymali się obok. Ojciec chłopca, wyraźnie zdenerwowany i rozstrzęsiony, poprosił mundurowych o pomoc.

Po informacji o tym, że w jego volvo jest nieprzytomne dziecko z obrażeniami głowy, które wymaga pilnej pomocy medycznej, funkcjonariusze włączyli sygnały i niemal z piskiem opon ruszyli w stronę Łukowa. Ojcu ośmiolatka polecili jechać tuż za nimi. Dzięki eskorcie po 20 kilometrach udało im się dotrzeć do łukowskiego SP ZOZ. Tempo było ekspresowe.

- Chłopcem zajęli się medycy. Wiemy już, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo - informuje asp. szt. Marcin Jóźwik, rzecznik łukowskiej policji. - Policjanci ze Stoczka Łukowskiego udowodnili, że dewiza "Pomagamy i chronimy" to nie jest pusty frazes, a motto, którym kierują się podczas codziennej służby - podsumował.