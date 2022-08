Strzelnica rozsławi małą miejscowość? Powiat wyda 15 milionów złotych

Afera w spółdzielni mieszkaniowej. Prezes na darmowych „szkoleniach” w Indiach i na Kubie

Co pozwiedzał - to jego. I choć za żadną z pięciu egzotycznych wycieczek prezes zamojskiej spółdzielni mieszkaniowej płacić nie musiał, to jednak te wyjazdy sporo mogą go dziś kosztować. Trafił na ławę oskarżonych o korupcję, może zostać skazany i trafić za kratki.