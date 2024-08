Trudna noc bez wody. Warto zrobić zapasy

Wody nie będzie od godz. 22 w poniedziałek (19 sierpnia) do godz. 6 we wtorek. – Zwracamy się do mieszkańców o odpowiednie przygotowanie zapasów, zarówno do celów spożywczych, jak i higieniczno-sanitarnych- mówi Paweł Krasuski, prezes Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie.

Przerwa w dostawie ma związek z pracami przy stacji uzdatniania wody na ulicy Partyzantów. – To może spowodować zapowietrzenie sieci i dźwięk powietrza pod ciśnieniem po otwarciu zaworów. Wyczuwalny będzie zapach środka dezynfekującego-uprzedza Krasuski.

Spółka uruchomi specjalny punkt poboru wody, który będzie zlokalizowany przed wejściem do siedziby PUIK, przy ul. Partyzantów 6B.