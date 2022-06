Zalew Zimna Woda z nowymi atrakcjami. Dmuchańce, muzyka i kino

To właśnie takie atrakcje zapowiada przedsiębiorca, który wygrał przetarg na dzierżawę działek gastronomiczno–handlowych nad wodą. – Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, bo firma podejmie się organizacji kilkunastu imprez–podkreśla Mateusz Popławski, zastępca burmistrza.

W sumie zgłosiło się 4 chętnych. – Kryterium podstawowym nie była cena, musieliśmy wybrać inne warunki. Dlatego chcieliśmy zmobilizować oferentów dodatkowymi punktami za różne wydarzenia wokół tego terenu – tłumaczy Popławski. Na dzierżawie Ośrodek Sportu i Rekreacji, który opiekuje się zalewem, nie może zarabiać, bo remont tego miejsca dofinansowała Unia Europejska i przepisy na to nie pozwalają.

Łukowski przedsiębiorca, Piotr Sadło, który wygrał przetarg, oprócz stoisk gastronomicznych, zaproponował wiele innych inicjatyw. To na przykład kino plenerowe, dmuchańce, pokazy iluzjonisty i animacje dla dzieci. A także występy kabaretów, zajęcia fitness czy wieczory z muzyką na żywo. Nie zabraknie też atrakcji dla seniorów. – Wszystko ruszy w lipcu. Niedługo przedstawimy mieszkańcom dokładny harmonogram – zapowiada zastępca burmistrza.

Roczna stawka za dzierżawę działek o powierzchni 300 mkw. wyniesie 360 zł. – Przy ogłaszaniu przetargu na dzierżawę, kierowaliśmy się głównie chęcią zapewnienia mieszkańcom zróżnicowanej oferty kulturalnej i rozrywkowej na tym terenie – przyznaje Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w magistracie.– W tym celu postawiliśmy wymóg zorganizowania przynajmniej ośmiu różnych wydarzeń – tłumaczy urzędnik.

Umowa z łukowskim przedsiębiorcą została zawarta na 3 lata.

33–hektarowy zalew po remoncie oficjalnie otwarto rok temu. Można tu popływać kajakiem lub spróbować sił na wyciągu do nart wodnych o długości 680 metrów. Ale są też pomosty i alejki do spacerów. Oprócz siłowni pod chmurką, na najmłodszych czekają place zabaw, a na starszych stoły do gry w szachy. Poza tym, można tu zrobić grilla, czy zagrać w ping–ponga. Wejście na kąpielisko, miejsca wędkarskie czy wjazd na parking są darmowe. Z kolei z myślą o amatorach innych sportów, przygotowano tu boiska do siatkówki czy koszykówki. Inwestycja kosztowała 25 mln zł, z czego 10 mln zł to środki zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej.