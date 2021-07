Od 2 do 613

Polska do Japonii wyśle 210 sportowców. Najwięcej przedstawicieli będziemy mieli w konkurencjach lekkoatletycznych, bo aż 65. Najliczniejszą reprezentację mają oczywiście Stany Zjednoczone, a ta liczy aż 613 osób. Gospodarze, czyli Japończycy są na drugim miejscu w tej klasyfikacji z 552 sportowcami zgłoszonymi do rywalizacji.

A na podium znalazła się jeszcze Australia, która do boju posłała 474 osoby. Po drugiej stronie barykady będą państwa, które będzie reprezentowała zaledwie dwójka sportowców. W tym gronie są: Andora, Bermudy, Brunei, Republika Środkowoafrykańska, Dominika, Lesotho, Wyspy Marshalla, Mauretania, Nauru, Somalia, Południowy Sudan, czy Tuvalu. W sumie w Tokio pojawi się 205 narodowych komitetów olimpijskich, ale dodatkowo także reprezentacja uchodźców.

Medalowe prognozy

Na długie tygodnie, czy nawet miesiące przed rozpoczęciem igrzysk najróżniejsze portale, bukmacherzy, czy eksperci prześcigały się prognozach, ile dana reprezentacja wywalczy w Tokio medali. Jak to jest w przypadku Biało-Czerwonych? Na pewno bardzo różnie. Według BEST Sports Predictions wrócimy z Japonii „tylko” z sześcioma krążkami. Na najwyższym stopniu podium staną: Paweł Fajdek i Anita Włodarczyk. Srebra przypadną za to Wojciechowi Nowickiemu i Marcinowi Lewandowskiemu. A brązowe medale trafią do: Piotra Liska i naszej sztafety kobiet 4 x 400 metrów.

To jest raczej mniej optymistyczny scenariusz. Ten, który pewnie Polakom bardziej przypadnie do gustu przedstawia serwis analityczny Gracenote. Według niego nasi sportowcy w Tokio aż 15 razy będą stawali na podium. W tym przypadku chodzi o dwa złote krążki, cztery srebrne i aż dziewięć brązowych. Rywalizację nie pierwszy raz zresztą ma zdominować USA. Według wyliczeń Gracenote zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych zabiorą do domu aż 114 medali, w tym 43 złote. Wysoko w końcowej klasyfikacji mają jednak być także: Chiny, sportowcy z Rosji, Japonia, czy Holandia.

W ostatnich 25 latach najbardziej udane dla Biało-Czerwonych były igrzyska w Atlancie. Wówczas udało się przywieźć do domu aż 17 krążków (siedem złotych). Później nie schodziliśmy poniżej dziesięciu. 14 było w Sydney (sześć złotych, pięć srebrnych, trzy brązowe), 10 w Atenach (trzy złote, dwa srebrne i pięć brązowych), 11 w Pekinie (cztery złote, pięć srebrnych i dwa brązowe), 11 w Londynie (trzy złote, dwa srebrne i sześć brązowych) i 11 w Rio de Janeiro (dwa złote, trzy srebrne i sześć brązowych). Rekordem pozostaje impreza w Moskwie z 1980 roku, kiedy Polacy stawali na podium aż 32 razy.

Optymistyczna wersja

Na więcej niż dziesięć krążków stawia także Leszek Dunecki, były zawodnik Startu Lublin i były prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Co ciekawe, to także uczestnik pamiętnych igrzysk w Moskwie, który dorzucił swoją cegiełkę do tego rekordowego występu Polaków. Razem z kolegami ze sztafety 4 x 100 metrów, czyli: Krzysztofem Zwolińskim, Zenonem Licznerskim i Marianem Woroninem zdobył wówczas srebro. Indywidualnie był szósty w biegu na 200 metrów, a na dwukrotnie krótszym dystansie odpadł przy okazji ćwierćfinałów.

Teraz stawia, że medali będzie 12. – Parę sztuk na pewno będzie. W samej lekkiej atletyce mamy sporo szans na podium. Największe chyba jednak w rzucie młotem. Stawiam, że tym razem Paweł Fajdek się przełamie i wróci do domu ze złotym medalem. Widzę, że jest opanowany, dlatego myślę, że w eliminacjach bez większych problemów szybko rzuci 75 metrów i łatwo awansuje do finału. A tam powinien „sieknąć” na pewno 82 metry. Jeszcze tylko, żeby Wojtek Nowicki zrobił swoje. O Pawła naprawdę jestem spokojny – zapewnia Leszek Dunecki.

A jak będzie w konkursie pań? – Może też się uda, ale z kobietami może być różnie. Wiadomo, że Anita jest po kontuzji, a Malwina jakoś nie może rzucić więcej niż 75 metrów. Myślę, że gdyby udało się uzyskać wynik w okolicach 77 metrów, to będziemy mieli dwie kolejne szanse medalowe. Optymistyczna wersja to cztery miejsca na podium właśnie w samym rzucie młotem – dodaje były prezes LOZLA.

Będzie 12. A może 22

A kto jeszcze jego zdaniem ma szansę, żeby wrócić do domu z medalem olimpijskim? – Takich zawodników jest całkiem sporo. Na pewno powalczą dziewczyny ze sztafety 4 x 400 metrów. Bardzo mocny jest także Marcin Lewandowski, ale sporo będzie zależało od tego, jak trafi w bieg. Uważam, że może też namieszać Patryk Dobek, bo to ciekawy zawodnik. A do tego mamy przecież Michała Haratyka i zobaczymy, co on haratnie. Jest przecież także Konrad Bukowiecki, ale akurat podium w jego przypadku to trochę niewiadoma. Trudno powiedzieć, w jakiej będzie formie, bo dawno nie startował. Wszystko może się jednak zdarzyć i miejsca na podium także nie można wykluczać – przekonuje Leszek Dunecki. To jednak wcale nie wszystkie szanse. – Poza lekkoatletyką też liczymy na naszych sportowców. Ja osobiście wierzę też w siatkarzy.

A przecież jest jeszcze: kolarstwo, są szermierze, wiosła i kajaki. Zawsze pojawiają się też jakieś niespodzianki. Dlatego stawiam, że spokojnie zdobędziemy ponad dziesięć medali, a konkretnie strzelam, że będzie ich dwanaście. Szkoda tylko tej sytuacji z pływakami, bo to na pewno nie wpływa optymistycznie na naszych zawodników. To żenujące sytuacja i powinno być nam wstyd na cały świat, że doszło do czegoś takiego – mówi olimpijczyk z Moskwy.