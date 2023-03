Matura 2023. Jak poszedł próbny egzamin? Ocena ekspertów

Jak ocenia pan poziom trudności arkuszy diagnostycznych CKE z grudnia 2022 r.?

– Trudność arkusza maturalnego z matematyki, jak co roku, jest subiektywna i zależy od stopnia opanowania materiału przez uczniów. Pewne zadania mogły być problematyczne ze względu na niezrealizowaną w całości podstawę programową, co jest normalne zważywszy na miesiąc, w którym przeprowadzana jest diagnoza. W kontekście matury w starej formule nie ma aż tylu zmian, jak można się było spodziewać. Wiele zadań jest podobnych i łatwo zauważyć, że uczniowie często są na nie przygotowani i nie mają z nimi problemów. W wypadku matury na poziomie podstawowym z matematyki odczuwalne jest to, że kilka zadań mocno odbiega poziomem trudności od pozostałych.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

– Zgodnie z oczekiwaniami, najtrudniejszym zadaniem było polecenie z planimetrii z równoległobokiem. Uczniowie mają problemy z zauważaniem trójkątów podobnych, zwłaszcza w zadaniach nietypowych. Zadanie dowodowe również stało się źródłem licznych problemów. Było ono znacznie trudniejsze niż to, które jest podane w wymaganiach egzaminacyjnych. Uczniowie mogli być na nie nieprzygotowani. Trudne okazało się również polecenie ze stereometrii.

Analizując wyniki matur próbnych, można zauważyć, że problemy z tegoroczną diagnozą są zbliżone do tych, które pojawiały się w ubiegłych latach. Dowody, planimetria, stereometria od lat stanowią główne źródło błędów. Trudno natomiast stwierdzić, co z zagadnieniem przysparzającym najwięcej problemów w ubiegłych latach, czyli z geometrią analityczną, ponieważ brakowało zadania sprawdzającego ten zakres materiału.

Co jeszcze okazało się zaskakujące bądź trudne?

– Zaskakująco trudne było zadanie z planimetrii z równoległobokiem. Przedstawiony w nim problem był dość trudny jak na poziom podstawowy. Kłopotliwy był również dowód. Pozytywnym zaskoczeniem jest natomiast fakt, że uczniowie nie mieli większych problemów z nowymi typami zadań zamkniętych. Przyzwoicie wypadło też (przynajmniej w analizowanej przeze mnie grupie) zadanie optymalizacyjne.