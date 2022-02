Mieszkania z drugiej ręki w Lublinie coraz droższe. Ceny będą jeszcze wyższe

O 16-17 proc. tylko w minionym roku – szacuje Magdalena Staniszewska z Biura Nieruchomości ANMA w Lublinie pytana o wzrost cen nieruchomości na rynku wtórnym w ciągu ostatniego roku. Jak podkreśla, dotyczy to nie tylko najbardziej dotąd chodliwych małych lokali, ale też średnich i dużych.

– Od 15 do nawet 30 proc. w zależności od dzielnicy – stwierdza Kamila Krawczyk z Biura Nieruchomości Arena. Mówi o okresie ostatniego półtora roku i sytuacji na nowych osiedlach jak Węglinek czy nowe Czuby. Podaje przykład: – Pod koniec wakacji 2020 mieliśmy ofertę na dwupokojowe 48 mkw. na ul. Kryształowej za 350 tys. zł. Dziś podobne mieszkanie na pobliskiej Jaspisowej, w porównywanym standardzie i budownictwie, kosztuje już 440 tys. zł.

Będzie drożej

Powodów tak gwałtownego wzrostu cen – zdaniem pośredników nieruchomości z Lublina – jest co najmniej kilka.

– Rok 2021 to rekordowo niskie stopy procentowe i drożejące materiały budowlane. To wzmogło popyt na mieszkania i spowodowało ich cen – mówi Magdalena Staniszewska. – Właściciele nieruchomości zdają sobie sprawę, że ci którzy mają dziś wolne środki, to chcą je wydać. Stąd zapewne przekonanie, że mieszkanie można sprzedać za kwoty często horrendalne.

– Rynek wtórny kreują sprzedający. Jest oferta za 8 tys. za mkw., to wystawią za 8,5 tys. Sprzedało się, to można spróbować za 8,7 tys. – tłumaczy ten mechanizm Kamila Krawczyk.

Drogo jak w Lublinie

Kilkanaście tysięcy za metr kwadratowy – tyle coraz częściej trzeba zapłacić za mieszkanie w centrum Lublina. Takie są dziś ceny lokali nie tylko w nowych budynkach, ale też w starych przedwojennych kamienicach.

– Lipowa, Szopena, Okopowa zawsze utrzymywały ceny. Ale dziś idą też w górę też lokale na innych ulicach w centrum. 10, 11, czy 12 tys. za mkw. nie są obecnie sytuacją wyjątkową – mówi Kamila Krawczyk. – W innych częściach miasta jest podobnie.

Tatary były jedną najtańszych dzielnic. Dziś za małe mieszkanie trzeba zapłacić nawet 8 tys. za mkw. Lublin notuje jeden z najwyższych wzrostów cen nieruchomości w stosunku do innych miast – podkreśla Kamila Krawczyk.

Dla siebie. Albo pod wynajem

– Do małych 30-metrowych, dwupokojowych to wręcz jest kolejka chętnych. Ale trzypokojowe, ok. 50 mkw., też są poszukiwane, bo w pandemii ludzie potrzebują przestrzeni do pracy zdalnej czy kąta dla dziecka do zdalnej nauki – dodaje właścicielka biura ANMA. – Ostatnio obserwuję też duży wzrost ofert nieruchomości, których właściciele mieszkają w Kanadzie czy Australii. Do tej pory je trzymali, ale dziś stwierdzają, że do Polski jednak nie wracają. Więc decydują się sprzedać.

Inny zauważalny trend to kupowanie mieszkań typowo pod wynajem.

– Na każdą lokalizację znajdzie się najemca – nie ma wątpliwości Magdalena Staniszewska. – A wynajem krótkoterminowy to bardzo powszechne zjawisko, zwłaszcza w centrum Lublina.

Czas oczekiwania

– Nie wierzę, by ceny nieruchomości spadły. Może jedynie nieco przyhamują – spodziewa się Kamila Krawczyk. – Klient gotówkowy nadal kupi, ale kredytowy może już mieć problem.