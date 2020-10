"Nikt nie może za nas decydować". Kobiety z Lublina, Białej Podlaskiej i Chełma mówią dlaczego protestują

Łukasz protestuje w Lublinie

Przychodzę z żoną i 14-letnią córką. Dużo już wie, a chcę żeby wiedziała jeszcze więcej. Żeby wiedziała, że może w życiu osiągnąć wszystko i może podjąć każda decyzję. Że ma do tego prawo. Że ma prawo decydować o sobie, a jeśli stanie przed wyborem urodzenia chorego dziecka, to też ma prawo podjąć decyzję. Przychodzę tu dla mojej córki.

Michał protestuje w Lublinie

To nie jest protest proaborcyjny, tylko protest w obronie wolności i praw. To, czy popieram aborcję to moja sprawa. Protestuję, bo prawa są nam odbierane i to od dawna. Jest mi przykro, że dziś w Lublinie są takie tłumy, a gdy manifestowaliśmy w obronie Trybunały Konstytucyjnego albo sądów to było nas mniej. A to od tego się zaczęło. To od bezprawnych zmian w trybunale zaczęło się łamanie prawa, a efekt tego widzimy dziś.

Patrycja protestuje w Lublinie

Bo to jest wojna, bo na wojnę się idzie. A to jest wojna kobiet i idą na nią kobiety. Nie pozwolimy, żeby ktoś odbierał nam prawo wyboru. Nie może zrobić tego ani polityk, ani ksiądz. To jest nasze ciało i nasze prawo. Wie pan jak to się skończy? Wygramy. Może PiS nie odejdzie, ale wygramy. A Kościół na tym straci, bo teraz ludzie zaczną od niego odchodzić jeszcze tłumniej niż do tej pory. Mam już znajomych, którzy są tak w…ni, chodzili do kościoła, a już nie będą.