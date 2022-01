Samorządowcy za likwidacją szkoły w Dubience. A uczniowie, rodzice i nauczyciele walczą

Przerwana rekrutacja

Nauczyciele ze szkoły w Dubience mówią jednak wprost, że słaby wynik w ostatniej rekrutacji jest efektem zawirowań z sierpnia ubiegłego roku, związanych z naborem do klas pierwszych. Starostwo Powiatowe w Chełmie przekazało do zaopiniowania lubelskiemu kuratorowi oświaty oraz nauczycielskim związkom zawodowym arkusz organizacyjny na kolejny rok. Zabrakło w nim jednak informacji o klasach pierwszych. W rozmowie z Dziennikiem Jolanta Misiak, rzecznik lubelskiego kuratora oświaty, mówiła wówczas, że to tzw. cicha likwidacja, która jest niezgodna z przepisami. O sprawie został powiadomiony Urząd Wojewódzki w Lublinie.

– Zgodnie z art. 56 ustawy prawo oświatowe, jeżeli organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów ustawy, wtedy organ sprawujący nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty) poleca w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. To uchybienie w postaci próby nieuruchomienia oddziału pierwszej klasy w liceum w Dubience zostało naprawione poprzez to, że ta klasa rozpoczęła funkcjonowanie od 1 września – informuje nas Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego.

W naborze do klas pierwszych wzięło początkowo udział 18 osób. Wszyscy zostali przyjęci, a tydzień przed rozpoczęciem nauki dowiedzieli się o zamieszaniu. I chociaż „uchybienie” zostało naprawione, czyli pierwsza klasa powstała, to szkoła na tym ucierpiała, a pierwszoklasistów jest o połowę mniej.

Obecnie uczy się tam 58 osób, a 28 z nich to młodzież z pow. chełmskiego. Pozostałe to licealiści z powiatów: • hrubieszowskiego – 11 • włodawskiego – 9 • łęczyńskiego – 4 • lubelskiego – 2 • krasnostawskiego – 1 • parczewskiego – 1 • tomaszowskiego – 1 • zamojskiego – 1. Należy dodać, że 9 uczniów jest w klasie pierwszej, 16 – w drugiej, a 33 – w trzeciej (w obecnym roku szkolnym edukację zakończy 23 trzecioklasistów, którzy przyszli do szkoły po gimnazjum).

Jak wskazują urzędnicy, dzieci, które ukończyły Szkołę Podstawową w Dubience (albo gimnazjum jeszcze przed jego likwidacją w związku z reformą edukacji z 2017 roku) nie są zainteresowane kontynuowaniem nauki w liceum mundurowym. Z rocznika 2002 z 15 takich osób 0 poszło do „mundurówki”. Kolejne roczniki: 2003 – z 19 osób 5, 2004 – z 22 osób 3, 2005 – z 15 osób 1 i 2006 – z 21 osób 1.

Poziom nauczania i koszty

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że od roku szkolnego 2016/17 regularnie spadał poziom zdawalności matur: 2016/17 – 82.35 proc., 2017/18 – 57.69 proc., 2018/19 – 53.85 proc., 2019/20 – 35 proc. i 2020/21 – 33.33 proc. Średnie ocen w kolejnych latach to odpowiednio: 3.50, 3.47, 3.90, 3.77 i 3.67.

Argument o słabych wynikach zdawalności matur w liceum mundurowym rodzice i sami uczniowie uznają za nietrafiony. Straż Graniczna informuje na swojej stronie, że kandydat do pracy musi posiadać „co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe”. To oznacza, że musi mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej, ale nie musi zdawać matury. Podobnie jest w wojsku: szeregowy (wykształcenie podstawowe), podoficer (wykształcenie średnie), za wyjątkiem oficera (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny).

Co z wydatkami, które miały być największą kością niezgody? W 2018 roku budżet szkoły wyniósł 1 570 160.75 zł przy subwencji oświatowej na poziomie 1 093 104.55 zł. * W 2019 roku: 1 865 774.34 zł budżetu przy 966 667.14 zł subwencji. * W 2020 roku: 2 007 912.71 zł budżetu przy 933 559.20 zł subwencji. * W 2021 roku: 2 156 761.00 zł budżetu przy 989 930.65 zł subwencji.

Jak podają urzędnicy, prognozy na 2022 rok również nie były optymistyczne – planowany budżet to 2 159 088.00 zł przy subwencji na poziomie 850 000.00 zł. Trzeba dodać, że różnice pomiędzy tymi kwotami pokrywa powiat chełmski ze środków własnych.

W liceum w Dubience zatrudnionych jest 18 nauczycieli – połowa z nich w pełnym wymiarze czasu pracy, a pozostali w niepełnym, tj. na 3.87 etatu (łącznie).

„Należy zauważyć, że od początku 2018 roku do grudnia 2020 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 20.5 proc. Stały wzrost wynagrodzeń powoduje, że wydatki na wynagrodzenie stanowią niemal 70 proc. wszystkich wydatków ponoszonych w szkole. To jest bardzo dużo. Mała liczebność oddziałów, przy jednoczesnym wzroście kosztów wynagrodzenia nauczycieli powoduje wzrost zaangażowania środków własnych budżetu powiatu” – czytamy w uzasadnieniu do grudniowej uchwały radnych powiatu chełmskiego.