– Większość mądrzejszych ode mnie postawiło na miłość i tego się trzymam.

Rocznik?

– 1956, urodzony w Lublinie. Pochodzę z Bronowic.

Korzenie rodzinne?

– Jak najbardziej lubelskie, nigdy w szczegóły pochodzenia nie wnikałem. Przyznam się, że mam dwuczłonowe nazwisko: Zdrodowski-Zdrozdowski. Takie nazwiska posiadają herb Prus I. Pojawiały się w Prusach Wschodnich.

Edukacja?

– Szkoła podstawowa nr 20, ostatnie dwa lata to szkoła podstawowa nr 31, gdzie wróżono mi, że powinienem zostać artystą. Z kolegą Piotrem Strelnikiem, który od lat jest w Paryżu, zmierzaliśmy do Liceum Plastycznego na Grodzkiej. Piotrek się dostał, ja nie.

Określono, że jestem za mało inteligentny do tej szkoły. Ojciec przeniósł papiery do „plastyka” w Nałęczowie, wyjątkowo zdałem, potem zdałem na piątkę maturę, choć więcej czasu spędzałem w Kazimierzu jak w Nałęczowie. Razem ze mną najlepiej obronił maturę Grzegorz Kwieciński, twórca Teatru Ognia i Papieru. Grzesiek poszedł do Pragi na studia teatralne, ja zdawałem na ASP do Warszawy, ale się nie powiodło. Spróbowałem do Katowic, do Jerzego Dudy-Gracza, który powiedział mi, że studia mi nie są potrzebne, skoro już rysuję w „Szpilkach”.

Wcześnie pan zaczął ogólnopolską karierę?

– Debiutowałem jeszcze w czasie szkoły średniej. W 1980 roku udało mi się dostać nagrodę na konkursie CARTOON ’80 w Berlinie Zachodnim. W 1983 roku trafiła mi się „Złota Szpilka” za najlepszy rysunek roku 1983. Potem sypały się te nagrody: Press Preis - Casino Beringen - Belgia 1983, następnie Special Preis, Skopje - Jugosławia 1985 itd.

Co było dalej?

– Ambitnie parłem do przodu. Poszedłem do Wydawnictwa Lubelskiego, gdzie zająłem się grafiką książkową. Przede wszystkim projektowałem okładki do książek o różnej tematyce, na przykład Jana Gerharda „Łuny w Bieszczadach”. Wykonałem też kilka książek dla dzieci. Była to grafika do książki Józefa Czechowicza „Jak groch wędrował” czy „O dwóch takich co ukradli księżyc” Kornela Makuszyńskiego.

Pracowałem tam do samego końca istnienia Wydawnictwa, ale uciekłem za małżonką do Siedlec, a stamtąd miałem krok do Warszawy.

Gdzie pan poznał żonę Beatę?

– W „plastyku” w Nałęczowie. Poznaliśmy się w kolejce do stołówki, wdepnąłem przed nią do kolejki i tak zaczęła się nasza historia, trwająca do dziś. A trwa czterdzieści parę lat. Żona oczywiście maluje, jest pracownikiem Domu Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach, mieszczącym się w dworku, który wraz z 300 ha gruntów kupiła przed wojną wdowa po Władysławie Reymoncie, Aurelia.

Co to jest zatem miłość?

– Miłość? Zaskakujące pytanie. Miłość to wierność, to umiejętność zapominania o tym, co niedobre w tej miłości, po to, by cieszyć się tym, co dobre. Cieszę się, kiedy słyszę zespół Happysad w piosence „Zanim pójdę” – Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty. Ani miłość kiedy jedno płacze a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie ani róże ani całusy małe, duże. Ale miłość – kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.

Kiedyś Michał Urbaniak powiedział mi, że życie przypomina jazdę tramwajem po zakrętach. Jak masz się czego trzymać, nie wylecisz z zakrętu. Czego pan się trzyma w życiu?

– Przy braku, jak mi powiedziano, inteligencji..., znajduję pokrzepienie w tym, w czym jestem dobry. Jak w przypadku, kiedy nie dostałem się na studia do Katowic, a dwa lata później otrzymałem II nagrodę na XII Biennale Plakatu Polskiego - Katowice 1987. To mnie zbudowało i buduję to w sobie nadal.

Mówi się, że w życiu ważne są pieniądze, zdrowie, praca, pasja, rodzina, miłość, Bóg. Co w życiu jest ważne dla pana?

– Większość mądrzejszych ode mnie postawiło na miłość i tego się trzymam.