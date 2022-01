Rok 2022 to będzie rok wzrostu cen i usług. Zapłacimy więcej za gaz, prąd, żywność…

Mieszkania

Trzymając się cały czas rynku mieszkaniowego trzeba dotknąć kolejnych podwyżek cen. Chodzi właśnie o mieszkania. Rok 2021 minął pod znakiem ogromnego boomu. Mieszkania sprzedawały się zanim zaczęto ich budowę. Ceny rosły, rosły i rosły.

Według ostatnich analiz za metr własnego lokum w Lublinie trzeba średnio zapłacić ponad 8 tysięcy złotych, a to nie są jeszcze najwyższe – w skali kraju – stawki.

– Popyt na nieruchomości i ich ceny są wypadkową sytuacji ekonomicznej, a w związku z pandemią, inflacją i wzrostem cen materiałów budowlanych i wykończeniowych nie widzę możliwości, aby ceny zaczęły spadać. Przez pandemię wzrosła liczba osób pracujących zdalnie, potrzebujących oddzielnej przestrzeni (stąd m.in. wzrost popytu na domy i działki poza miastem). Ponadto są osoby, które inwestują na rynku nieruchomości i w dalszym ciągu będą one stanowić istotny element strony popytowej – mówi Ewa Chojnacka, dyrektor biura Metrohouse w Gdyni.

W tym samym raporcie zaznaczono, że końca podwyżek nie widać, ale nie będą one tak mocne, jak obserwowane do tej pory. Będzie miała na to wpływ polityka banków. Jeżeli zaczną one obniżać swoją marżę przy udzielaniu kredytów, to może to zatrzymać niebezpieczny trend, ale z drugiej strony wzrost wynagrodzeń i inflacja mogą spowodować kolejną falę podwyżek na rynku nieruchomości. – Dodatkowo programy rządowe również w pewnym stopniu powinny wpłynąć na utrzymanie popytu na wysokim poziomie – ocenia Piotr Jarosz, dyrektor sprzedaży Metrohouse.

Chodzi o pomysł, aby to państwo zapewniało rodzinom bez własnego kąta dopłaty do wkładu własnego przy udzielaniu kredytu. Oznacza to jednak, że dla wielu takie zobowiązania staną się bardziej dostępne, ich sprzedaż wzrośnie. Tak samo jak sprzedaż mieszkań, a to nie przyczyni się do wyhamowania cen.

Gaz, prąd, paliwo

Co do gazu i prądu to mamy już pewność. Zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki zmianami taryf stawki za prąd urosną średnio o 37 proc. Oznacza to, że średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do obecnego roku.

– W wyniku zatwierdzenia nowych taryfy na obrót (sprzedaż) energią elektryczną odbiorcy w grupie G11, dla których sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych netto miesięcznie więcej (37 proc.). Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc. - nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie – podał URE i wyliczył: – Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie.

Ten sam urząd zdecydował także że taryfy gazowe urosną o około 83 procent. Dla odbiorców indywidualnych rachunki wzrosną o 54 proc.

– Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto. Dla odbiorców z grupy W 2.1 płatność wrośnie o 54 proc. czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.) – podaje URE.

W przypadku paliwa, to trudno jest dziś ocenić, jakie to będą zmiany. Z jednej strony ceny na światowych giełdach zaczynają się normalizować, a dodatkowo polski rząd zmniejszył (do maja) akcyzę na paliwo i opłatę paliwową. Mimo to eksperci oceniają, że po tym czasie ceny na stacjach paliw ponownie mogą pójść w górę. Wielu z nich mówi, że 7 zł za litr to nadal poważne zagrożenie.

Można śmiało powiedzieć, że wysokie ceny gazu, prądu i paliwa odczujemy niemal na wszystkim. Razem z tym, jak wzrosną stawki za media, w górę pójdą ceny wielu produktów i usług. Przecież wszystko trzeba wyprodukować, przewieźć, zapłacić za pracę ludziom. A trzeba będzie płacić więcej, bo od stycznia w górę idzie płaca minimalna. Zamiast 2,8 tys. zł będzie wynosiła 3010 zł. Skoro najniższa krajowa idzie w górę, to pracownicy też chcą zarabiać więcej. Nie podoba im się topniejąca różnica pomiędzy ich zarobkami, a pensją osób z najniższymi kwalifikacjami. Według różnych opracowań nawet 60 procent firm planuje wzrost wynagrodzeń swoich pracowników.