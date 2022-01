Premier mówi, żeby pilnować sklepów, a eksperci ostrzegają, że ceny mogą nie spaść

Dwie tarcze

Tydzień temu premier w wywiadzie udzielonym Interii zapowiedział, że po pierwszej tarczy antyinflacyjnej z grudnia będzie kolejna.

Przypomnijmy, że chodzi o działania mające zwalczyć drożyznę.

– W przyszłym tygodniu ogłosimy tarczę antyinflacyjną 2.0. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy – zapowiedział Mateusz Morawiecki i dodał: – Pamiętajmy, że na początku grudnia 2021 r. litr kosztował już ponad 6 zł. Najpierw był pierwszy ruch, cena spadła zgodnie z zapowiedziami do ok. 5,70 zł, a teraz obniżymy ją o kolejne 60-70 groszy. To kolejne zapowiadane przez nas działanie, które ma pomóc w codzienności polskim rodzinom i polskim przedsiębiorcom. Cena paliwa przekłada się przecież na zdecydowaną większość cen.

Tarcza, jak się szybko okazało, to nie tylko kwestia ceny paliwa.

– Do zera obniżamy VAT na żywność. Roczny koszt tego rozwiązania to może być 6-7 mld zł, ale jest to bardzo ważne i apeluję do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują produktami żywnościowymi o obniżenie cen o 5 zł – mówił Mateusz Morawiecki, prezentując 10 stycznia na konferencji prasowej nowe rozwiązania i wyliczał, że pozwoli to zostawić w portfelu przeciętnej polskiej rodziny 45 zł miesięcznie.

Stawki i miliardy

Takich wyliczeń szef rządu w zanadrzu miał więcej. Na swoim oficjalnym profilu facebookowym, podał, że dzięki tym zmianom Polacy zaoszczędzą na zakupach. W przypadku domów, w których mieszka dwóch emerytów ma to być 40 zł miesięcznie. W przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego oszczędności mają wynieść 24 zł miesięcznie. Co do rodzin z dzieckiem to kwota 41 zł, a gdy jest to dwoje dzieci: 56 zł.

Ale po kolei. Żeby walczyć z drożyzną rząd chce zrezygnować z 11,6 mld złotych, jakie miały wpłynąć do kasy państwa i obniżyć podatek VAT od 1 lutego na kolejne pół roku.

W myśl tarczy na żywność i napoje, które obecnie są obłożone 5-procentową stawką podatkową, VAT wyniesie 0 procent. Na paliwa silnikowe podatek zostanie zmniejszony do 8 procent. Na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą podatek zostanie zmniejszony z 8 do 0 procent. VAT na gaz ziemny ma wynieść 0 proc. Na energię elektryczną zostanie zmniejszony do 5 proc. Stawka na energię cieplną wyniesie 5 procent.