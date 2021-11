Znamy datę otwarcia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Terminów puszczenia ruchu nową trasą było już kilka, ale nigdy nie były to zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tylko lokalnych polityków i samorządowców.

Teraz informacja jest pewna. Otwarcie obwodnicy odbędzie się 29 listopada o godzinie 11. Zaznaczmy, że chodzi o pierwszą nitkę drogi. Budowa drugiej rozpoczęła się później i ta część jeszcze nie jest gotowa.

– W trakcie budowy obwodnicy, jesienią 2020 r., uzyskaliśmy finansowanie na realizację drugiej jezdni i podpisaliśmy aneks do umowy z wykonawcą. Umożliwi to oddanie, o kilka lat wcześniej, obwodnicy w jej docelowym układzie. Do rozpoczęcia budowy drugiej nitki potrzebne było jednak uzyskanie tak zwanego zamiennego pozwolenia na budowę, co spowodowało przesunięcie terminu oddania do ruchu, wybudowanej już pierwszej jezdni. Gdyby nie podpisany aneks z wykonawcą, to w tej chwili bylibyśmy dopiero na etapie ogłaszania przetargu, a realizację drugiej nitki zakończylibyśmy na przełomie 2025-26 roku – tłumaczył nam niedawno Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

Zakończenie budowy drugiej nitki przewidziano na IV kwartał 2022 roku.

Blisko 10-kilometrowa obwodnica Tomaszowa Lubelskiego omija miasto po wschodniej stronie. Prace przy jej budowie rozpoczęły się w marcu 2019 roku Wartość tej inwestycji to ok. 193,5 mln zł.