Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo. Bezpłatne sprawdzanie świateł w ramach kampanii

Sprawne oświetlenie samochodu to kluczowy element bezpieczeństwa drogowego. Wpływa ono nie tylko na komfort i bezpieczeństwo kierowcy, ale także na ochronę pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Właściwie działające światła pomagają uniknąć groźnych sytuacji, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy zmrok zapada szybciej, a warunki pogodowe często ograniczają widoczność.

W kampanii uczestniczy blisko 1500 stacji diagnostycznych w całej Polsce, gdzie kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swoich pojazdów. Pełną listę stacji można znaleźć na stronach internetowych jednostek Policji oraz partnerów akcji. Dla ułatwienia, kierowcy mogą skorzystać z aplikacji Yanosik, która wskaże najbliższe stacje biorące udział w kampanii. Dodatkowo na stronie Yanosik - Dobre Światła dostępna jest interaktywna mapa lokalizacji.

Organizatorzy kampanii zachęcają do udziału, podkreślając, że kontrola stanu oświetlenia pojazdu to prosty sposób, aby poprawić bezpieczeństwo na drodze i uniknąć potencjalnych zagrożeń. Warto poświęcić chwilę, by upewnić się, że światła działają prawidłowo, tym bardziej że sprawdzenie jest darmowe.

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie sprawnego oświetlenia pojazdów i ich wpływu na codzienny ruch drogowy.