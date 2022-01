Ustawiane przetargi szpitalne. CBA zatrzymuje w Lubelskiem

16 A A

(fot. Archiwum)

Sześć osób zatrzymali agenci w sprawie ustawiania szpitalnych przetargów. – Łączna wartość zamówień objętych śledztwem, w których miało dojść do nieprawidłowości to na chwilę obecną ok. 5 mln zł – podaje CBA.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować