Przegląd tygodnia, czyli już serce tęskni za panią prezes Motoru Lublin

WIEŚCI Z KRUCHTY

Niebywałe wręcz rzeczy dzieją się w Urzędzie Marszałkowskim, sprawną ręką prowadzonym przez bogobojną ekipę Zjednoczonej Prawicy, która to od wody święconej nie stroni, nawet w godzinach urzędowania. Otóż jak donosi Gazeta Wyborcza Lublin, niedawno w urzędzie pojawił się najprawdziwszy duchowny – ksiądz Mirosław. Ale nie po to, by pokropić urzędników i ich miejsca pracy, ale by jedno z tych miejsc po prostu zająć. I być kolegą z urzędu zatrudnionym na stanowisku „pomocy administracyjnej w departamencie promocji, sportu i turystyki”.

Skąd ksiądz na etacie w urzędzie? Wielebny Mirosław miał dać nogę ze swojej parafii w Chełmie, a jego nagłym zaginięciem przejęli się parafianie. I zaczęli go szukać. I tak go tropili, aż znaleźli – za biurkiem u Marszałka. Podobno – zaznaczamy że tylko podobno – to niespodziewane zniknięcie księdza odbyło się za sprawą kobiety, ale zachowujemy tutaj należytą wstrzemięźliwość w ferowaniu pochopnych opinii. Za swe wyczyny ks. Mirek musi jednak teraz odpokutować: podpadł kurii, która wydała mu zakaz noszenia stroju duchownego, zakaz święceń i zakaz udzielania spowiedzi. Ale wciąż jest księdzem, bo tego pozbawić może go jedynie sama Stolica Apostolska.

Do czasu wyjaśnienia statusu ks. Mirka, jego koleżanki i koledzy z urzędu nie powinni mówić: „Ale łupie mnie w krzyżu”