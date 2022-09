38-latek pędził po ukochaną. A za nimi policjanci

11-latek uciekł z domu na Podhalu. Miał dość przemocy ze strony matki

Nowy Targ (woj. małopolskie). 11-letni chłopiec w połowie sierpnia uciekł ze swojego domu. Po kilku godzinach tułaczki zapukał do jednego z domów w Zębie z prośbą o pomoc. Mieszkająca tam rodzina przyjęła go do siebie, a o sprawie zawiadomiła policję. Chłopiec trafił do szpitala.