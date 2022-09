Jak kupić tańszy węgiel? Sprawdzamy. Jest tylko jeden punkt w Lubelskiem

Koncesjowanych składów PGG w całej Polsce docelowo ma być sto. W poniedziałek na liście było 28 pozycji. We wtorek przed południem - 31. Kilka godzin później przybyło jeszcze jedno miejsce.

W naszym województwie taki skład jest jeden. To przedsiębiorstwo FURT-POL z Karczmisk w powiecie opolskim. Węgiel dowozi do czterech powiatów (opolski, kraśnicki, janowski, lubelski).

Rzeczy w tym, że składy z listy PGG węgla nie sprzedają. Jedynie go rozwożą.

– Trzeba kupić węgiel na stronie internetowej PGG. Zamawiając, należy wskazać opcje z odbiorem u nas. Jak do nas przyjedzie to my dowieziemy do klienta – mówi nam szef jednego ze składów w województwie mazowieckim.

– Jest zainteresowanie. Mamy już zamówienia – mówi nam pracownik składu w Karczmiskach. Potwierdza, że firma zajmuje się dowozem, ale na razie jeszcze nic nie wozi. – Został zamówiony różny asortyment, czekamy na dostawę. Musi się uzbierać 15 ton, żebyśmy otrzymali transport z kopalni.

Za transport klient musi zapłacić dodatkowo. – Do Lublina? Tak około 450 zł – słyszmy w Karczmiskach.

Godzina 16

Wczoraj próbowaliśmy kupić węgiel w sklepie internetowym PGG. Sprzedaż miała się zacząć o godz. 16. O godz. 15.20 pojawiły się pierwsze problemy. „Została przekroczona maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do witryny sklepu” – pojawił się komunikat. Połączenie się udało przywrócić tuż przed godz. 16. Ale potem strona nie działała już wcale.

Rządowe obietnice

Własną sieć hurtowni chce budować też inna państwowa firma – Węglokoks. Węglokoks planuje, że powstanie przynajmniej po jednym punkcie w każdym województwie. Węgiel importuje, więc jest on droższy niż polski.

Minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa zapowiada: – PGE Paliwa i Węglokoks konsekwentnie ten węgiel odsiewają i przekazują do składów. Cena, w której ten węgiel sprzedają, to 2100 zł netto. Plus VAT i ewentualna marża na poziomie składu.

Premier Mateusz Morawiecki obiecuje: – Będziemy się starali sprzedawać węgiel z pewnością dostawy do danego gospodarstwa domowego. Tak, by dostarczyć go do jak największej liczby gospodarstw. Trudno mi apelować do rynku, bo mamy wolny rynek, ale będziemy starali się w krótkim czasie przyciągnąć węgla jak najwięcej poprzez dystrybutorów PGE Paliwa, Węglokoks, PGG, by w jak największej liczbie punktów w kraju węgiel kosztował 2-2,5 tys. zł.