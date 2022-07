Królowa ma atrakcyjną konkurentkę. Warto będzie wybrać się do Przystani Rybitwy

Patrioci lokalni mówią, że kto raz tu przyjedzie, będzie wracał, bo uroda okolicy robi wrażenie. Przytakują kajakarze i rowerzyści, a jest ich tu dużo. Przedsiębiorcy i mieszkańcy wiedzą, że turystyka to dla nich szansa.

– Przystań Rybitwy powstaje w miejscu, gdzie kończą się organizowane przez nas spływy. To prywatna inwestycja, ale mogą z niej korzystać wszyscy kajakarze, rowerzyści i mieszkańcy. Grunt na dziesięć lat udostępniło sołectwo Rybitwy. Postawiliśmy zadaszone stoły, przy których może usiąść około trzydziestu osób. Trwa budowa grillowiska, do której dołożył się sponsor. Będzie murowane, ze specjalnej cegły, by przetrwało cały rok – mówi Lidia Klimek, która od 2016 roku prowadzi z mężem firmę wkajakach.

Jak na Roztoczu

Jak wspominają przedsiębiorcy, byli pierwszą mobilną wypożyczalnią i organizatorem spływów na Wyżnicy. To prawy dopływ Wisły, malownicza rzeka, którą mogą poruszać się doświadczeni kajakarze i początkujący.

– Bardzo różne osoby korzystają z naszych 20 kajaków: są wyprawy grupowe, szkolne, z firm. Pływają rodziny z dziećmi, młodzież. Widzimy, że z roku na rok zainteresowanie taką formą wypoczynku jest większe, choć najlepszym rokiem był rok covidowy, którego się bardzo baliśmy – dodaje pani Lidia.

Przystań Rybitwy to spełnienie oczekiwań kajakarzy, którzy mówili o przystankach i przystaniach, jakie są na rzekach Roztocza. Do tej pory atrakcją była jedynie sama rzeka, przeprawy pod mostami, kładkami i konarami, które kajakarze pokonują bez wysiadania.

– W czasie studiów ze znajomymi popłynęliśmy Bystrzycą, bardzo nam się spodobało i wówczas odkryliśmy kajaki. Wyżnicę znaleźliśmy wracając do Lublina z Wszystkich Świętych, wjechaliśmy na most i zapadła decyzja, że takiej rzeki szukaliśmy. W lutym kupiliśmy kajak i pierwszy raz płynęliśmy Wyżnicą. Potem powstało wkajakach – wspominają właściciele, którzy związani są z Lublinem, zawodowo pracują w innej branży, turystyka wodna to wakacyjna działalność.

Trasa, którą proponują uczestnikom spływu to 5-cio kilometrowy odcinek, podróż trwa około 2 godzin.