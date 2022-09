Nowe stacje Państwowej Agencji Atomistyki. Jedna z ich stanie w Opolu Lubelskim

Ludzie w aptekach pytają o jodek potasu. MSWiA zapewnia, że nie grozi nam radioaktywne skażenie

Myli się ten, który sądzi, że jeżeli lek zażyje teraz, to gdy za jakiś czas dojdzie do nieszczęścia to on już jest zabezpieczony. Tak to nie działa – tłumaczy lekarz, ale rząd zaopatruje straż pożarną w środek mający zniwelować skutki promieniowania.