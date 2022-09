Opole Lubelskie. Place zabaw walczą o pieniądze

Od poniedziałku wiadomo, jakie są efekty pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego, który zweryfikował projekty zgłoszone do BO 2023. Lista nie była długa – pojawiło się pięć propozycji – a jest jeszcze krótsza. Od 10 do 21 października mieszkańcy będą mogli dzielić swoje pieniądze wybierając z czterech projektów. Beneficjentami wszystkich są dzieci i młodzież. Nowe pomysły mają szansę na realizację w 2023 roku. Kwota do rozdysponowania to 60 000 zł.

– Pierwszy raz złożyliśmy projekt do budżetu obywatelskiego, jesteśmy przygotowani, żeby w październiku zbierać głosy. Promujemy nasz pomysł od chwili, gdy tylko się pojawił. Plac zabaw, który mamy koło szkoły funkcjonuje przynajmniej od 2006 roku. To ogólnodostępne miejsce, które służy dzieciom od lat 3 i młodzieży do lat 13 – mówi Małgorzata Kozak, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Wandalinie.

Szacowany koszt inwestycji o której wielokrotnie wspominali rodzice uczniów i przedszkolaków, to 30 tys. złotych. Choć dyrektorka podkreśla, że organ prowadzący dba o swoje placówki, pieniądze z zewnątrz będą bardzo istotną pomocą dla szkoły i przedszkola.

Wandalin ma taki sam pomysł jak Skoków. Tu też pomysłodawcy chcą, żeby dzieci miały lepsze miejsce do zabawy.

Korozja biologiczna. Tak dyrektor placówki określa stan urządzeń na placu zabaw, które trzeba było wyłączyć z użytkowania. – Plac jest dostępny dla wszystkich dzieci, rodzice przychodzą tu w weekendy. Wymiana elementów jest konieczna. Przyda się też wymiana nawierzchni – wylicza Grzegorz Konarski, który kieruje Szkoła Podstawową w Skokowie.

Jak przewiduje, walka o głosy będzie trudna. Placówka planuje mobilizowanie całej społeczności, bo tu też suma 30 tysięcy złotych bardzo się przyda.

O swój plac zabaw będzie też w BO walczyła Wola Rudzka. Ma powstać w miejscu, które mieszkańcy od lat zamieniają w przestrzeń integracji, wydając na to sukcesywnie fundusz sołecki. Na ogrodzonej działce mają już wiatę, gdzie mogą się spotykać, jest siłownia na świeżym powietrzu a całość oświetlają lampy solarne. Teraz czas na dzieci.

- Żona znalazła informację o naborze projektów, postanowiliśmy spróbować. Plac zabaw będzie typowy: zjeżdżalnia-domek, tunel, drabinka. Na wsi takie miejsce bardzo się przyda, jest niż demograficzny ale trochę dzieci u nas jest – wylicza jeden z mieszkańców Woli Rudzkiej. Małżeństwo zadebiutowało w roli autorów projektu do BO. Znają potrzeby najmłodszych, sami są rodzicami 2-letniej dziewczynki.

Jak przewidują mieszkańcy mniejszych miejscowości pewniakiem w wyścigu o głosy będzie duża placówka z Opola Lubelskiego. Szkoła Podstawowa nr 1 chce w ramach budżetu obywatelskiego zmodernizować oświetlenie na swoim terenie.

Głosowanie zacznie się za trzy tygodnie. Będzie przeprowadzone w dni robocze, w godzinach pracy jednostek, na karcie do głosowania przekazanej do punktów głosowania:

• w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4,

• w Opolskim Centrum Kultury przy ul. Lubelskiej 30 oraz

• w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 42.