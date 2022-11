Oflagowana i świąteczna. Wąskotorówka pojedzie także w niedzielę

– Dodatkowy wagon nie jest całkowicie odrestaurowany, nie ma w nim jeszcze bufetu, ale daje możliwość zabrania kolejnych 20 osób, które po prostu przyjechały na stację i chcą się wybrać kolejką. 11 listopada było około stu pasażerów, głównie rodziny z dziećmi. W niedzielę będzie pewnie więcej chętnych – przewiduje Kamil Domański, kierownik sekcji Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej.

Pogoda dopisała. Podczas postoju w Polanówce i Poniatowej turyści wysiadali na kwadrans by pooglądać okolice stacji. Na koniec, w Karczmiskach było ognisko, ostatni uczestnicy rozjechali się do domów koło godz. 17.

Identyczny scenariusz przewiduje niedzielny kurs. W samo południe oflagowana lokomotywa i wagony ruszą z Karczmisk do Polanówki, wrócą do Karczmisk, pojadą do Poniatowej i podróż zakończą w Karczmiskach.

Najlepiej sprawdzić czy są jeszcze wolne miejsca dzwoniąc: 600 897 421. Dorośli płacą 30 zł, dzieci i młodzież do 18 lat 25 zł. Są też bilety rodzinne 70-100 zł.

Rozkładowe kursy atrakcji turystycznej powiatu opolskiego już się zakończyły. 11 i 13 listopada to dla wąskotorówki kursy specjalne. Kolejne planowane są w grudniu, z okazji św. Mikołaja, świąt i sylwestra.