Pierwszy przypadek legionelli w Lubelskiem. Pacjent zakaził się w Rzeszowie

Główny Inspektor Sanitarny potwierdził w sobotę pierwszy przypadek zakażenia bakterią w województwie lubelskim. Chora osoba pochodzi z powiatu opolskiego i jest hospitalizowana.

– Ze względu na ochronę danych osobowych i prawo pacjenta do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu jego zdrowia, nie podajemy szczegółów co do stanu zdrowia i miejsca hospitalizacji– zaznacza Strzępka.

– Do zakażenia doszło na terenie Rzeszowa, stąd jesteśmy w obszarze tego samego źródła zakażenia– dodaje.

Przyznaje też, że od czasu potwierdzenia zakażeń legionellą w województwie podkarpackim, na terenie województwa lubelskiego prowadzony jest ścisły monitoring jakości wody w sieciach wodociągowych, a także nadzór epidemiologiczny nad osobami, które są podejrzane o zakażenie bakterią. – Apelujemy do mieszkańców regionu o zachowanie spokoju. Ze względu na charakter i sposób zakażenia bakterią legionella, nie ma powodów do niepokoju–uspokaja Strzępka.