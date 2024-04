Szybko jeździ, więc szybko stracił prawo jazdy

Takie konsekwencje ten młody człowiek, mieszkaniec gminy Chodel poniesie za to, że za bardzo lubi zbyt szybką jazdę.

Wpadł w ręce policji w poniedziałek w miejscowości Ratoszyn. Funkcjonariusze opolskiej drogówki byli w tym miejscu wczoraj, bo wcześniej od mieszkańców dostawali sygnały, że zmotoryzowani, przejeżdżając przez wieś bardzo często przekraczają dopuszczalną prędkość.

I to się potwierdziło. Zatrzymali do kontroli m.in. 18-latka z gminy CHodel, który przy ograniczeniu do 50 km/h jechał volkswagenem z prędkością aż 125 km/h.

Młody kierowca natychmiast dostał do zapłacenia mandat w wysokości 2,5 tys. zł. Otrzymał też 15 punktów karnych. W konsekwencji swojego zachowania stracił też na 3 miesiące prawo jazdy, które odebrał niedawno, bo w lutym.

- Przypominamy, że nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Kierujący, którzy nie przestrzegają przepisów i obowiązujących limitów prędkości, narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia - uczula zmotoryzowanych asp. Katarzyna Bigos, rzeczniczka policji w Opolu Lubelskim.