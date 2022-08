Ta opaska może uratować życie. "Takie SOS może być zbawienne"

Nabór do tegorocznej edycji „Korpusu Wsparcia Seniorów” prowadziło w lipcu opolskie Centrum Usług Społecznych. Centrum otrzymało ponad 36 i pół tysiąca złotych dotacji na realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki temu 35 seniorów z gminy Opole Lubelskie otrzymało wczoraj opaski, pozwalające na wezwanie pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia.

– Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż) – tłumaczą urzędnicy zasady działania systemu.

– Bardzo dobrze, że powstał program, który jest dla nas bardzo ważny. Wiele razy jesteśmy gdzieś sami i takie SOS może być zbawienne. Obsługa jest bardzo prosta, pan prowadzący spotkanie wszystko wytłumaczył. Na razie moja opaska się ładuje, bo potrzebuje na to trzech godzin. Myślę, że gdy jutro ją założę i wyjdę, będę się czuła pewniej – mówi Halina Złotucha z Opola Lubelskiego, jedna z 35. osób, które jako pierwsze dostały we wtorek urządzenia. – Wyglądają jak zegarek – dodaje pani Halina, która ma nadzieję, że kolejni seniorzy będą mogli wziąć udział w programie i nosić opaski.

– Bardzo zachęcamy do kontaktu z nami w pierwszych dniach używania, żeby sprawdzić czy wszystko prawidłowo działa – mówią przedstawiciele Sidly, pytani czy już ktoś z opolskich seniorów się do nich odzywał. To firma, która dostarczyła opaski i opiekuje się uczestnikami programu.

Telecentrum, z którym starsi państwo połączą się przez całą dobę przyciskiem SOS, znajduje się w Warszawie jak siedziba firmy oferującej teleopiekę. Program obejmujący opieką na odległość opolskich seniorów finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.