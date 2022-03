W środy w Poniatowej lekarz porozmawia z pacjentami po ukraińsku

W Poniatowej w środy dyżuruje lekarz, który w ojczystym języku rozmawia z uchodźcami z Ukrainy. Nie trzeba się zapisywać ani płacić. Można uzyskać teleporadę albo przyjść. Pacjenci znajdą lekarza w gabinecie w przychodni przy ul. Młodzieżowej 6.

- Zaproponowałem, że mogę w ten sposób pomóc osobom, które przyjechały z Ukrainy. W nowo otwartej przychodni była możliwość skorzystania z gabinetu. Ja oddaję swój prywatny czas. W każdą środę między godz. 15 a 16 przyjmuję tam pacjentów – mówi doktor Edward Otczenaszenko.

Ukraiński lekarz jest chirurgiem, pracuje w szpitalu w Poniatowej ale swoim rodakom, którzy nie znają polskiego będzie udzielał porad jako lekarz pierwszego kontaktu. Sam w Polsce jest od dwudziestu lat, kończył medycynę we Lwowie, tam też robił specjalizację. Pytany czy Ukraińcom trudno jest nauczyć się polskiego mówi, że on nie miał z tym problemów, bo pochodzi z rodziny o polskich korzeniach. – Ukraińcy są zdolni i pracowici, z pewnością szybko się nauczą, żeby pójść do pracy. Niektórzy już pracują – dodaje chirurg.

Przychodnia w której przyjmuje Ukrainiec to miejsce otwarte w zeszłym miesiącu. Lekarze pracują tu od marca. Placówka jest filią Przychodnia Nr 1 z ul Szpitalnej w Opolu Lubelskim i znajduje się w strukturze Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim.

- Lekarz z Ukrainy jest związany z naszym szpitalem od wielu lat. Wystąpił z propozycją wolontariatu. Przede wszystkim chodzi o pomoc osobom, które nie mają polskich opiekunów i bariera językowa jest dla nich problemem. Rozmowa w ojczystym języku pomoże skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty – mówi Gabriel Maj, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim.

Telefon do przychodni przy ul. Młodzieżowej w Poniatowej, by skontaktować się z lekarzem przyjmującym w środy w języku ukraińskim: 81 458 21 42