Nie sprawdził co wyrzuca do śmieci i to go zgubiło

W czwartek policjanci z Parczewa zajmowali się sprawą zaśmiecania lasu. Kiedy przyjechali na wezwanie zastali plastikowe opakowania, papier, metalowe puszki oraz śmieci biodegradowalne. Szybko udało się ustalić, czyje to śmieci, bo… Wśród nich było pocztowe awizo z danymi konkretnej osoby.

Policja pojechała pod umieszczony na druku adres. – Kobieta była zaskoczona zaistniałą sytuacją, dlatego postanowiła osobiście przyjechać na miejsce interwencji, aby to sprawdzić. Rozpoznała pozostawione worki ze śmieciami, potwierdzając, że faktycznie należą do niej, ale to nie ona to zrobiła. Oświadczyła, że rano poprosiła swojego partnera o wyniesienie śmieci i podała numer kontaktowy do mężczyzny – informują mundurowi.