Parczew. Rodzice dzieci niepełnosprawnych biorą sprawy w swoje ręce

Mowa o fundacji Victor, która powstała na terenie gminy Parczew w ubiegłym roku, a założyli ją rodzice niepełnosprawnych dzieci.

– Dopiero tak naprawdę zaczynamy działać, bo wcześniej pandemia pokrzyżowała nam plany – przyznaje Alicja Zdunek-Żołna, wiceprezeska fundacji. – Jako rodzice postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, bo ani w powiecie, ani w mieście nie ma szkoły specjalnej czy ośrodka terapeutycznego – zwraca uwagę Zdunek–Żołna. – Póki co bazujemy na naszych własnych doświadczeniach – dodaje wiceprezes.

Działania fundacji aktywnie wspiera radny Łukasz Gołąb (Forum Samorządowe), a prywatnie ojciec Ignasia z zespołem Dravet.

–Rodzice dzieci niepełnosprawnych musza dojeżdżać do sąsiednich powiatów na terapię czy rehabilitację – podkreśla Gołąb. Ale fundacja Victor chce to zmienić. – Planujemy powołać szkołę specjalną lub ośrodek terapeutyczny. Najpierw musimy jednak zobaczyć jakie są potrzeby, czego potrzeba najbardziej – zaznacza wiceprezeska Victora.

Burmistrz Parczewa zapowiada, że będzie wspierał inicjatywę. – Już podpisaliśmy umowę użyczenia fundacji pomieszczeń w szkole w Tyśmienicy do prowadzenia zajęć – przyznaje burmistrz Paweł Kędracki (PiS). – Jednak utworzenie takiej specjalistycznej placówki to zadanie powiatu, o co postulowaliśmy od wielu lat – podkreśla Kędracki. Zapewnia jednocześnie, że stara się współpracować z rodzinami osób niepełnosprawnych. – Opłacamy dowóz tych dzieci do placówek oświatowych – precyzuje burmistrz.

Na ostatniej sesji, radny Łukasz Gołąb złożył wniosek, aby do programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dopisać właśnie fundację Victor i przeznaczać na jej działania 10 tys. zł z budżetu miasta. Radni poparli jego propozycję jednogłośnie. – Te środki będą spożytkowane na rozkręcenie placówki – zapowiada Gołąb.

Aby poznać jakie jest zapotrzebowanie w regionie parczewskim, fundacja Victor 9 listopada (o godz. 10) organizuje spotkanie w sali konferencyjnej urzędu miasta. – Zapraszamy szczególnie rodziców i opiekunów osoby niepełnosprawnej – zachęca fundacja. – Patrząc na statystyki z gminy Parczew, co roku wydawanych jest kilkaset orzeczeń o niepełnosprawności, w tym kilkadziesiąt wobec dzieci – zauważa na koniec pani wiceprezes Victora.