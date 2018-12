Parczew: Stara Księgarnia w nowej odsłonie

Chodzi o projekt „Księgarnia jako centrum lokalnej kultury. Klaster promocji czytania”. Pilotażowa edycja tego projektu odbywa się właśnie w Parczewie.

– Lokalne księgarnie to miejsca, które przez dziesięciolecia pełniły bardzo ważną funkcję integrowania lokalnej społeczności wokół kultury. Nigdy nie były tylko „sklepami z książkami”, ale miejscem spotkań, przestrzenią do dyskusji i jednocześnie skutecznym narzędziem do promocji czytania – mówi Grażyna Skarszewska, dyrektor Polskiej Izby Książki, która chce wrócić do tych praktyk. – Z jednej strony zależy nam na przywróceniu dawnej roli księgarń, a z drugiej chcemy przystosować je do wyzwań jakie niesie nowoczesność i zmieniające się podejście do czytania. Stąd współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, placówkami samorządowymi i mieszkańcami – dodaje Szarszewska.

W Parczewie najpierw odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta. – Skorzystaliśmy także z doświadczeń Parczewskiego Domu Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury oraz Urzędu Miejskiego w Parczewie. W całe przedsięwzięcie zaangażowaliśmy też lokalnych przedsiębiorców oraz architekta, który ma odmienić wnętrze Starej Księgarni – zaznacza dyrektor i przekonuje, że księgarnia stanie się miejscem, gdzie będzie można spotkać pisarzy i ludzi kultury, podyskutować o książkach i zdobyć najlepszą literaturę.

Wszystko zainauguruje „Świąteczne spotkanie czytelnicze”, które odbędzie się 12 grudnia. Początek o godz. 14 i spotkanie z autorkami książki dla dzieci „Ada, to wypada!” Zofią Karaszewską i Sylwią Stano. A o godz. 16 kolejne spotkanie, tym razem z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, autorką bestsellerowego cyklu powieściowego „Cukiernia pod Amorem”. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami o idei lokalnych klastrów pro-czytelniczych opowie prezes Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin.

„Świąteczne spotkanie czytelnicze” w Starej Księgarni to dopiero początek projektu. – To od mieszkańców Parczewa i ich reakcji na zaproponowane zmiany zależeć będzie to, w jaki sposób rozwinie się Stara Księgarnia. A my z tego doświadczenia będziemy korzystać przy wspieraniu podobnych klastrów w kolejnych miastach – podkreśla Szarszewska.

Projekt jest współfinansowany przez Instytut Książki, w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.