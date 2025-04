Burzowo na południu województwa. IMGW wydał ostrzeżenia

Nic nie wskazuje na to, że dzisiejsze burze będą bardzo silne, nie mniej część mieszkańców województwa otrzymało dzisiaj informacje o prognozowanych opadach deszczu, możliwym wystąpieniu lokalnie gradu oraz porywów silnego wiatru. Przykładowo dla powiatu puławskiego, prognozowane na dzisiaj opady w trakcie burz mogą przynieść nawet do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, a prędkość wiatru dochodzić do 65 km/h. Podobnie może być w powiecie opolskim, kraśnickim, lubelskim, łęczyńskim, świdnickim i chełmskim.

Większe ryzyko burz występuje na południu województwa w pasie od hrubieszowskiego na wschodzie przez zamojski i tomaszowski po biłgorajski i janowski. Tam w trakcie burz spaść może nawet 40-50 litrów na metr, a wiatr w porywach dochodzić do 70 km/h.

Według najnowszych informacji front atmosferyczny dotarł już na południe Lubelszczyzny przynosząc lokalnie nawalne opady deszczu. Ich strefa powoli przesuwa się na wschód.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 1 w nocy.