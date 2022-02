Lubelskie: Aż 26 tys. odbiorców bez prądu. Strażacy też mają pełne ręce roboty

Jak informuje Karol Łukasik, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja, na godz. 11.40 jest 26 tys. wyłączeń energii elektrycznej. W oddziale Lublin (18 tys. wyłączeń) najgorsza sytuacja jest w Puławach, Białej Podlaskiej i w pow. lubelskim. Natomiast w oddziale Zamość (8 tys. wyłączeń) problemy pojawiają się na całej Zamojszczyźnie.

Rzecznik prasowy dodaje, że sytuacja zmienia się dynamicznie z minuty na minutę. Niejednokrotnie zdarza się, że pracownicy PGE muszą odwiedzać te same miejsca dwa razy, by ponownie usuwać awarie. Jak przestrzega, w sobotę trzeba się przygotować na dłuższe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Również strażacy nie mogą mówić o spokojnej sobocie. Jak przekazał nam dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, do godz. 11.45 mieli oni w sumie 164 zdarzenia: 109 dotyczyło połamanych drzew i gałęzi, 15 uszkodzonych dachów, 31 uszkodzonych budynków gospodarczych, 4 zalanych pomieszczeń i 4 uszkodzonych linii energetycznych.

Niestety, ale jest także jedna ofiara śmiertelna. W Międzyrzecu Podlaskim drzewo przewróciło się na samochód, którym jechał 71-latek.

W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W woj. lubelskim jest to drugi stopień. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniejsze dzisiaj zanotowane do tej pory porywy wiatru wyniosły do 85 km/h. - Silny wiatr i porywy do około 100 km/h będą jeszcze utrzymywać się do godzin popołudniowych, wieczorem wiatr zacznie stopniowo słabnąć - podaje IMGW.