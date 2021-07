Ostrzeżenie IMGW. Opady deszczu z burzami, lokalnie grad. Możliwe podtopienia

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 20 mm do 30 mm. Opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" – czytamy w najnowszym komunikacie, który obowiązuje w niedzielę od godz. 12 do godz. 22.

Instytut wydał również ostrzeżenie hydrologiczne. "W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na rzekach (zlewnie prawostronnych dopływów Sanu, Wieprza, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Bugu po Krzyczew-red.) spodziewane są wzrosty stanu wody miejscami do strefy wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" – ostrzega dyżurny synoptyk hydrolog. "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Na Wieprzu w Krasnymstawie poziom wody będzie się utrzymywał powyżej stanu ostrzegawczego."

Wrócą upały?



W nadchodzących dniach wystąpią burze, którym towarzyszyć będą przelotne opady deszczu i silne porywy wiatru. Z każdym dniem będzie coraz cieplej, aż temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni Celsjusza.

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Tylko na Śląsku nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Warmii. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Poniedziałek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. We wschodniej części kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków.

Wtorek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Na środę synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu i w centrum kraju wystąpią po południu burze z opadami o sumie 20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Podlasiu do 31 st. C na Śląsku. Wschodni wiatr będzie wiał słabo.